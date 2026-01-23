Juan Peña, abogado de Sergio Peña, confirmó que sí hubo consumo de alcohol y presencia de mujeres en la habitación del hotel donde se produjeron los hechos que son materia de la denuncia contra los jugadores de Alianza Lima.

No obstante, aclaró que dicha situación no implica necesariamente responsabilidad directa de Sergio Peña en los hechos ni mucho menos un delito.

Asimismo, el letrado precisó que Sergio Peña sí estuvo en la habitación hasta un momento determinado, pero que se retiró antes de que ocurrieran los acontecimientos denunciados, deslindando así su participación en los hechos posteriores.

“No fue en la habitación de los jugadores donde pasaron los hechos (...) Lo que ella (la denunciante) dice es que estaba en un estado de inconciencia, dice que habían tomado, pero no sabemos el nivel de lo que habían tomado. (Sergio) me ha dicho que ninguna de las cinco personas que estaba en la habitación estaba en estado de inconciencia”, afirmó en ‘Siempre a las 8′ de Milagros Leiva.

“Sí (Peña reconoce que estaba en la habitación). La habitación era de las chicas, esas chicas estaban hospedadas en el hotel, ellas los invitan”

su estado de inconciencia le hubiera permitido salir del hotel sin que nadie se diera cuenta.