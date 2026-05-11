Por Redacción EC

El futbolista peruano Franco Giambavicchio dio un paso trascendental en su carrera al firmar su primer contrato profesional con la Juventus, quedando vinculado a la institución hasta el año 2028. Este acuerdo marca su ingreso oficial al fútbol profesional en uno de los clubes más importantes de Europa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.