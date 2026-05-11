El futbolista peruano Franco Giambavicchio dio un paso trascendental en su carrera al firmar su primer contrato profesional con la Juventus, quedando vinculado a la institución hasta el año 2028. Este acuerdo marca su ingreso oficial al fútbol profesional en uno de los clubes más importantes de Europa.

A través de un mensaje, el joven jugador expresó su felicidad y orgullo por alcanzar este objetivo, señalando que es solo el inicio de un largo camino. Giambavicchio aseguró que afrontará este reto con humildad, sacrificio y un fuerte deseo de superarse cada día dentro de la exigente estructura del fútbol italiano.

Asimismo, el futbolista agradeció a su entorno más cercano por el apoyo constante durante su formación. Familia, amigos, mentores y compañeros fueron clave en su desarrollo, brindándole confianza incluso en los momentos más complicados de su proceso.

Finalmente, el peruano dejó en claro su compromiso con la camiseta de la Juventus, prometiendo darlo todo por el club en esta nueva etapa. Con este logro, Giambavicchio se suma a la lista de jóvenes talentos peruanos que buscan consolidarse en el fútbol europeo.