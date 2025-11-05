En la víspera del superclásico entre River Plate y Boca Juniors, según el periodista argentino, Gastón Edul, Marcelo Gallardo renovó su contrato. El entrenador había visto vencerse su contrato el 31 de diciembre de 2025, y tras las reuniones con la nueva dirigencia se acordó una extensión hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión de la renovación llega en un contexto complejo para el club. River atraviesa un tramo complicado del año: eliminaciones en competiciones y una serie de resultados adversos que han encendido alertas en el entorno institucional y entre los hinchas. Aun así, la dirigencia confía en que Gallardo puede revertir el rumbo gracias a su experiencia y conocimiento del club.

Por su parte, Gallardo se mostró dispuesto a seguir pese a las dificultades. El acuerdo refuerza su compromiso con la institución y también brinda una señal de estabilidad al plantel. Ha sido una figura emblemática en River y su continuidad ayuda a amortiguar el debate sobre un posible cambio de entrenador en pleno ciclo difícil.

Desde el punto de vista deportivo, el anuncio le da al entrenador la misión de encarar lo que queda del año y prepararse para el próximo ciclo con más calma. Una de las primeras pruebas será justamente el superclásico ante Boca, un partido que podría marcar un punto de inflexión para su gestión. Luego, se enfocará en asegurar la clasificación al torneo continental y mejorar su rendimiento general en el campeonato.

