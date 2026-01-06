Barcelona vs Athletic Club se enfrentan por la semifinal de la Supercopa de España, que se jugará este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudí). Los aficionados de ambos equipos y seguidores del fútbol internacional podrán seguir este duelo en directo y en vivo, con cobertura en televisión y plataformas de streaming en todo el mundo. A continuación, te contamos a qué hora empieza, qué canales lo transmiten y cómo verlo ONLINE desde cualquier país.

¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club HOY?

El partido de Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España, será este miércoles 7 de diciembre del 2026 a la 2:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio King Abdullah Sports City.

Canal TV para ver Barcelona vs Athletic Club EN VIVO

La transmisión del partido entre Barcelona vs Athletic Club será transmisitido en América TV para todo el Perú. En streaming lo podrás ver por América TV GO. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Por otra parte, en Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela, el partido va por Win Sports, Flow Sports, El Canal del Fútbol y Meridiano. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Finalmente, en México y otros países de Centroamérica, la semifinal de la Supercopa de España será transmistido por Sky Sports. Mientras que, en Estados Unidos lo podrás ver por televisión en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. América TV América TV GO Colombia 2:00 p.m. Win Sports Win+ Ecuador 2:00 p.m. El Canal del Fútbol ECDF Argentina 4:00 p.m. Flow Sports Flow Brasil 4:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 4:00 p.m. Flow Sports Flow Uruguay 4:00 p.m. Flow Sports Flow Chile 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. Meridiano inter Costa Rica 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ México 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 p.m. ESPN2, ESPN Deportes ESPN App España 8:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

