Barcelona vs Athletic Club se enfrentan por la semifinal de la Supercopa de España, que se jugará este miércoles 7 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudí). Los aficionados de ambos equipos y seguidores del fútbol internacional podrán seguir este duelo en directo y en vivo, con cobertura en televisión y plataformas de streaming en todo el mundo. A continuación, te contamos a qué hora empieza, qué canales lo transmiten y cómo verlo ONLINE desde cualquier país.
¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club HOY?
El partido de Barcelona vs Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España, será este miércoles 7 de diciembre del 2026 a la 2:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio King Abdullah Sports City.
¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Club EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|2:00 p.m.
|América TV
|América TV GO
|Colombia
|2:00 p.m.
|Win Sports
|Win+
|Ecuador
|2:00 p.m.
|El Canal del Fútbol
|ECDF
|Argentina
|4:00 p.m.
|Flow Sports
|Flow
|Brasil
|4:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Paraguay
|4:00 p.m.
|Flow Sports
|Flow
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Flow Sports
|Flow
|Chile
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Meridiano
|inter
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky+
|México
|1:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky+
|Estados Unidos
|3:00 p.m.
|ESPN2, ESPN Deportes
|ESPN App
|España
|8:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
