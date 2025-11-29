Flamengo tras salir campeón de la Copa Libertadores: “Perú es clave”

La final de la Copa Libertadores edición 2025 llegó a su fin, con el triunfo de Flamengo por la mínima ventaja frente a Palmeiras, en un juego disputado en el Estadio de Monumenal de Lima, Perú. El único tanto del partido lo anotó el zaguero del ‘Mengao’ Danilo a los 67 minutos de juego, tras jugarse un córner y con un cabezazo solo venció la valla del portero Carlos Miguel, que solo atinó a mirar la distancia del balón que se metió en su red.

Tras este suceso, las tribunas del ‘Mengao’ se vinieron abajo, abrazos, llantos y cánticos con más fuerza se oyeron, mientras que los hinchas del Palmeiras hubo desconcierto y tristeza. Pese al impetú de Palmeiras, no encontró la brújula para emparejar la serie y soñar con lograr la Copa Libertadores. El equipo de Abel Ferreira estuvo sin ánimos y sin ideas clara de juego.

Al término del partido, no solo hubo fiesta por parte de los hinchas del Flamengo, ya que se abrazaron al igual que el comando técnico encabezado por Filipe Luis, quien nuevamente grita campeón de la Copa Libertadores con Flamengo como fue en el 2022 y 2019 (Lima), pero esta vez como entrenador.

Lo curioso de todo fue que una publicación de Flamengo en X, antes llamado la red social twitter, agradece la estadía de Lima a favor del equipo ‘Mengao’ con la publicación “Perú es clave”.