Por Redacción EC

Mientras las selecciones participantes del Mundial 2026 afinan los últimos detalles para competir al máximo nivel, Noruega ha llamado la atención por una estrategia poco habitual fuera de los terrenos de juego. La federación noruega decidió trasladar a Estados Unidos una importante cantidad de alimentos típicos de su país con el objetivo de que los futbolistas mantengan los hábitos nutricionales que los han acompañado durante gran parte de sus carreras.