Mientras las selecciones participantes del Mundial 2026 afinan los últimos detalles para competir al máximo nivel, Noruega ha llamado la atención por una estrategia poco habitual fuera de los terrenos de juego. La federación noruega decidió trasladar a Estados Unidos una importante cantidad de alimentos típicos de su país con el objetivo de que los futbolistas mantengan los hábitos nutricionales que los han acompañado durante gran parte de sus carreras.

La delegación escandinava viajó con un cargamento que incluye 300 kilogramos de pescado, 6.000 naranjas y 116 kilogramos de queso tradicional noruego. La medida forma parte de un plan diseñado para ofrecer a los jugadores una alimentación familiar durante toda su estadía en el torneo, evitando cambios bruscos en la dieta en un momento de máxima exigencia física y mental.

El proyecto no se limita únicamente al transporte de productos. Un reconocido chef noruego acompaña al equipo y es el encargado de elaborar diariamente los menús para los futbolistas y miembros de la delegación. La intención es que los jugadores encuentren en cada comida un entorno conocido que contribuya a su bienestar y les permita concentrarse exclusivamente en el aspecto deportivo.

🚨🌎 𝗣𝗼𝗿 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝘀𝗮𝗯𝗶𝗮𝘀 Noruega ha decidido enviar grandes cantidades de comida tradicional con la delegación del equipo nacional a Estados Unidos para ayudar a los jugadores a rendir al máximo.



• El envío incluye:

🐟 300 kg de pescado

🍊 6.000 naranjas

🧀 116 kg de… pic.twitter.com/jt7RReYcdM — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 16, 2026

Lejos de tratarse de una iniciativa improvisada, esta práctica forma parte de una tradición que Noruega ha aplicado anteriormente en grandes competencias internacionales. En eventos como los Juegos Olímpicos, el país europeo ya había recurrido al traslado de alimentos nacionales para respaldar a sus atletas. Ahora, en el escenario del Mundial, la apuesta se repite con la esperanza de que los pequeños detalles fuera de la cancha también marquen diferencias dentro de ella.

VIDEO RECOMENDADO