Independiente del Valle visita a Atlético Mineiro en la Arena MRV de Belo Horizonte por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 , este martes 28 de octubre.

¡PARA QUE LO FESTEJE SAMPA! Guilherme Arana capturó un rebote y puso el 1-0 de Atlético Mineiro vs. Independiente Del Valle en la vuelta de la semi de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá las semis de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/g66t3TLrM7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025

GOLAZO DEL GALO: recuperación, conducción y asistencia de Dudu para Bernard, quien definió con calidad para el 2-0 del Atlético Mineiro de Sampaoli vs. Independiente Del Valle.



📺 Mirá las semis de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nDoiNzgA9b — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025

***************

