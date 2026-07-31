Boca Juniors no podrá utilizar La Bombonera en los próximos dos o tres partidos como local debido al deterioro del campo de juego, que quedó en evidencia tras el encuentro ante O’Higgins.

El estado del césped encendió las alarmas dentro del club, y la situación podría empeorar por las fuertes lluvias pronosticadas en la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos días, lo que dificulta aún más su recuperación.

Partidos afectados en el calendario

La decisión impacta directamente en varios compromisos importantes:

Estudiantes

Vélez

Recoleta (posible, por Copa Sudamericana)

En principio, Boca deberá disputar estos encuentros fuera de su estadio habitual hasta que el campo esté en condiciones óptimas.

El Ducó, la sede elegida

Ante este escenario, la dirigencia activó rápidamente un plan alternativo y realizó consultas formales con Lanús y Huracán.

Finalmente, se confirmó que Boca será local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, casa de Huracán, al menos para el primero de los partidos afectados.

El estadio ubicado en Parque Patricios aparece como la mejor opción logística y deportiva mientras avanzan los trabajos de recuperación en La Bombonera.

Una situación a seguir de cerca

La evolución del campo de juego será clave para definir cuánto tiempo más Boca deberá mudarse. Todo dependerá del clima y de la rapidez con la que el césped pueda volver a condiciones adecuadas.

Por ahora, el Xeneize cambia de casa… pero con la intención de volver lo antes posible a su histórica Bombonera.