En medio del buen momento internacional que atraviesa 2 de Mayo, su presidente Hugo Romero no ocultó la ambición del club paraguayo y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión.

“A (Luis) Advíncula me lo llevaría. Sueño que pasemos y volvamos a jugar en Lima por la fase de grupos contra Universitario”, señaló en el programa Estudio Fútbol de @apresion1.

El directivo se refirió así al lateral peruano a quien elogió por su trayectoria y experiencia internacional. Aunque el comentario fue más una expresión de deseo sus palabras seguramente despertaron expectativa entre los hinchas.

Romero también dejó claro que el gran objetivo institucional es avanzar en el torneo continental y meterse en la fase de grupos, instancia que permitiría al club regresar a Lima y enfrentar a Universitario de Deportes.

2 de mayo enfrenta hoy a Cristal en duelo programado para las 7.30pm, hora peruana.