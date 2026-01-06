París Saint-Germain y Olympique de Marsella abrirán el calendario oficial del fútbol francés este jueves 8 de enero, cuando disputen una nueva edición de la Supercopa de Francia desde la 1 p.m. (hora peruana). Fiel a una tradición que se mantiene desde 2009, el partido se jugará fuera del territorio francés y tendrá como escenario una sede poco habitual.

Tras la edición 2024 celebrada en el Estadio 974 de Doha, la definición se trasladó esta vez a Kuwait. El encuentro se jugará en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, recinto inaugurado en 2010, habitual casa de la selección kuwaití y con capacidad para cerca de 60 mil espectadores.

El trofeo enfrenta al campeón de la Ligue 1 con el ganador de la Copa de Francia. Sin embargo, como el PSG se quedó con ambos títulos —además de completar la temporada con la conquista de la Champions League—, el reglamento habilitó al subcampeón del torneo local. Ese lugar lo ocupa el Olympique de Marsella, que finalizó la última liga a considerable distancia del equipo parisino

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega a esta definición tras imponerse por 2-1 a Paris FC en el clásico y consolidarse como escolta de Lens, la revelación del campeonato. Marsella, en tanto, atraviesa un presente más irregular: el equipo de Roberto De Zerbi, que cuenta con los argentinos Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leandro Balerdi, se ubica tercero en la tabla y viene de caer 2-0 como local frente a Nantes.