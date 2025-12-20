Erick Noriega, el defensor peruano que dio el salto desde Alianza Lima al Gremio de Brasil, recordó lo complejo que fue su salida del club que lo formó y agradeció profundamente el apoyo que recibió de Hernán Barcos para facilitar su llegada al cuadro brasileño. Noriega explicó que el vínculo con Barcos fue clave en su traspaso: “Hernán tuvo mucho que ver en mi traspaso hacia Gremio, él habló con ellos. Le preguntaron cómo era yo como persona, me ayudó mucho en ese momento. Me aconsejó mucho sobre cómo era el club y cómo era la ciudad”.

Para el futbolista de raíces peruano-japonesas, tomar la decisión de partir no fue sencillo. Aunque significaba una gran oportunidad profesional, también implicaba dejar atrás a un equipo al que ama y donde vivió momentos importantes. Noriega reconoció que vivió emociones contradictorias: “En su momento fue muy complicado… Ya tenía un contrato en la mano con Gremio, incluso pedí para jugar esos últimos partidos con Alianza”, confesó el defensor al recordar su salida.

El defensa también habló sobre cómo vivió ese proceso en lo personal y profesional. A pesar de que su marcha significaba avanzar, Noriega no ocultó que se fue “un poco triste, pero al mismo tiempo muy alegre por dar un paso grande en mi carrera”. Aunque no dudó en tomar la oportunidad, reconoció que “quizá pudo haber sido un poco después”, reflejando la intensidad de su vínculo con el club íntimo.

Además, Noriega expresó su sentir por la partida de Barcos, a quien considera un ídolo dentro del ambiente blanquiazul. El futbolista admitió que la salida del ‘Pirata’ de Alianza Lima lo sorprendió y le causó tristeza: “Para mí es ídolo, me entristeció que se vaya. Pero son cosas de fútbol, son cosas que pasan. Era un símbolo, pero yo estoy seguro que va a seguir jugando”