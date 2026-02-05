Paolo Guerrero sobre Federico Girotti: “Su gol ya va a venir”

Tras el partido de Alianza Lima ante Sportivo 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Paolo Guerrero salió al frente para respaldar públicamente a Federico Girotti, quien aún no ha podido convertir con la camiseta blanquiazul. El capitán íntimo destacó la calidad del delantero argentino y pidió calma ante la falta de gol: “Girotti es un jugador con gran olfato de gol. Aún no se le presenta la oportunidad, pero va a llegar”, señaló post partido en zona mixta.

Guerrero también reveló que conversó con su compañero antes del encuentro, con el objetivo de transmitirle tranquilidad y confianza. “Antes le dije que se enfoque en el gol y de hecho ahora lo está buscando”, comentó el experimentado atacante, dejando en claro que el argentino mantiene la actitud y la disposición para revertir su situación ofensiva.

Para el goleador histórico de la Selección Peruana, el momento que atraviesa Girotti es parte del proceso normal de un delantero y no debe generar presión excesiva. “Tranquilidad y encararlo de la mejor manera. Su gol ya va a venir”, reiteró Paolo, remarcando que el trabajo y la constancia terminan dando resultados.

Finalmente, Guerrero hizo un llamado a la unión del plantel en un contexto complicado para Alianza Lima en el torneo internacional. Más allá del resultado adverso, el referente blanquiazul confía en que el aporte de Girotti será clave en los próximos partidos y que el equipo podrá levantarse apoyándose en el esfuerzo colectivo.