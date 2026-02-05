Paolo Guerrero sobre Federico Girotti: “Su gol ya va a venir”

Por Redacción EC

Tras el partido de Alianza Lima ante Sportivo 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, Paolo Guerrero salió al frente para respaldar públicamente a Federico Girotti, quien aún no ha podido convertir con la camiseta blanquiazul. El capitán íntimo destacó la calidad del delantero argentino y pidió calma ante la falta de gol: “Girotti es un jugador con gran olfato de gol. Aún no se le presenta la oportunidad, pero va a llegar”, señaló post partido en zona mixta.

