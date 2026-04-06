Por Fernanda Huapaya

El último sábado, Universitario de Deportes venció a Alianza Lima por 1-0 en el Estadio Monumental y, por su parte, los ‘íntimos‘ acabaron con una muy mala sensación tras el pitazo final porque, según sus sensaciones, dejaron ir el partido por detalles y no merecieron perder. Tal es así que, al término del partido, Paolo Guerrero se mostró bastante ofuscado frente al cuerpo arbitral, ya que consideraba que la última jugada -tiro de esquina- debía haberse dejado jugar. Por su parte, Pablo Guede más bien apeló a un mensaje de motivación a todo su grupo.

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