El último sábado, Universitario de Deportes venció a Alianza Lima por 1-0 en el Estadio Monumental y, por su parte, los ‘íntimos‘ acabaron con una muy mala sensación tras el pitazo final porque, según sus sensaciones, dejaron ir el partido por detalles y no merecieron perder. Tal es así que, al término del partido, Paolo Guerrero se mostró bastante ofuscado frente al cuerpo arbitral, ya que consideraba que la última jugada -tiro de esquina- debía haberse dejado jugar. Por su parte, Pablo Guede más bien apeló a un mensaje de motivación a todo su grupo.

Pablo Guede declaró tras la derrota de Alianza Lima vs. Universitario. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

El vestuario

Tras escuchar todos los cánticos en su contra en el Estadio Monumental, todo el equipo de Alianza Lima se dirigió a los vestuarios, pero uno de los últimos en llegar fue Paolo Guerrero. El capitán de Alianza Lima se había quedado en la cancha increpándole al árbitro Jordi Espinoza sobre la última jugada.

Pero una vez que ingresó al vestuario no solo renegaba sobre aquel último minuto del partido, sino también por todo el encuentro. A parecer del ‘Depredador’, el arbitraje no había sido equivalente para ambos lados.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: minuto a minuto del clásico por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Monumental.

El silencio gobernó en el vestuario de Alianza Lima en los primeros minutos. Las caras largas de Kevin Quevedo, Eryc Castillo o Alan Cantero fueron las protagonistas del momento; sin embargo, fueron los externos quienes decidieron motivarlos: utileros, asistentes y, por último, el mismo Pablo Guede.

Expulsión a Luis Advíncula cambiada por el VAR

Según pudimos conocer, el entrenador argentino decidió darle un mensaje de unión a los futbolistas. Para empezar, los felicitó por la entrega en el partido y reparó en que, si bien tuvieron acciones por mejorar, de todas maneras el cuadro ‘íntimo’ continúa puntero y que el camino por la conquista del Torneo Apertura sigue intacto.

Paolo Guerrero generó la ocasión más clara a favor de Alianza Lima con un tiro libre que pegó en el palo

Más allá de mostrarse molesto por la derrota, el técnico argentino decidió motivar a sus jugadores y reconocerles el sacrificio durante el partido. Sin embargo, los mismo futbolistas se encontraban resignados y molestos por el resultado. Hacia la interna ‘íntima’ consideran que perdieron el partido por un detalle y que la derrota no era merecida, sobre todo por lo mostrado en el primer tiempo.

“El resultado es el que hay, después podemos analizar si fue justo o no. Creo que no corresponde, estos partidos hay que ganarlos y nosotros no pudimos”, indicó el entrenador en conferencia prensa varios minutos después del término del encuentro.

*****

SOBRE EL AUTOR