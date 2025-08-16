Alianza Lima cumplió con su tarea: venció 2-0 de local a U. Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Guillermo Viscarra y Alan Cantero tuvieron rendimientos sobresalientes, por ello conforman el equipo de la semana.

El portero boliviano fue uno de los héroes del duelo en el estadio Alejandro Villanueva. Sus intervenciones fueron vitales para evitar el cero en la portería ‘íntima’.

Por su lado, el atacante argentino ingresó desde el banquillo de suplentes para revolucionar el ataque de Alianza Lima. Firmó un doblete para la tranquilidad del hincha.

El boleto para estar entre los ocho mejores está cerca. Al conjunto ‘blanquiazul’ le basta el empate en Quito para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

