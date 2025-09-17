Con Aquino y Barcos: el once que alista Alianza Lima para enfrentar a la U. de Chile

Alianza Lima se medirá a la Universidad de Chile este jueves 18 de setiembre a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, por su parte, Néstor Gorosito ya tiene en mente el once titular para volver a hacer historia.

Según pudo conocer El Comercio, el equipo que viene alistando ‘Pipo’ no asumirá demasiados riesgos y apelará a sus nombres de experiencia: Guillermo Viscarra en el arco, la línea de cuadro conformada por Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco; el mediocampo conformado por Pedro Aquino, Fernando Gaibor y Sergio Peña; y, finalmente, el tridente de ataque con Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

Para este encuentro, el cuadro ‘íntimo’ no sufrirá de ninguna baja -a excepción de Pablo Lavandeira- y tiene a todos sus jugadores disponibles. Asimismo, cabe recordar que llegan de caer por 3-4 ante Deportivo Garcilaso en condición de local por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

Por su parte, la Universidad de Chile arribó a Lima el último miércoles por la tarde y entrenará este jueves en la Videna a puerta cerradas. El partido de vuelta entre ambos se jugará el 25 de setiembre en Coquimbo a puertas cerradas por la sanción impuesta por Conmebol al cuadro chileno.