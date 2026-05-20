Universitario de Deportes confirmó su alineación para enfrentar a Nacional por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, en un duelo clave que se jugará hoy en el estadio Gran Parque Central. El encuentro será especial, ya que representa el primer once titular que envía Héctor Cúper desde su llegada al conjunto crema.

El técnico argentino apuesta por Miguel Vargas en el arco; en defensa estarán Caín Fara, Williams Riveros y Anderson Santamaría, conformando una zaga sólida. En las bandas, el equipo tendrá amplitud con Andy Polo y José Carabalí, quienes serán claves tanto en defensa como en ataque.

En el mediocampo, Cúper plantea un bloque con buen manejo de balón y dinámica: Héctor Fertoli se posiciona por el centro junto a Martín Pérez Guedes y Jairo Concha, buscando equilibrio y generación de juego en la zona medular.

En ofensiva, Álex Valera será la principal referencia de área, acompañado por Lisandro Alzugaray, en un esquema que intentará hacer daño con movilidad y presión alta.

Universitario necesita sumar en Montevideo para mantenerse con vida en el torneo y este primer once de Cúper genera expectativa sobre el funcionamiento del equipo en un escenario exigente.