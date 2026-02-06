Álvaro Barco aclara el caso Riveros y respalda cupo de extranjeros

Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario de Deportes, se pronunció sobre algunos temas que vienen marcando la actualidad del club y el futbol peruano, entre ellos el caso de Williams Riveros, cuya habilitación aún no se concreta.

“No tengo la menor idea del caso Riveros, incluso lo hemos registrado como extranjero. Estamos esperando que la Real Federación Española pueda habilitarlo. Ha habido un tema de minutos posterior al cierre del libro de pases, de lo que tenemos conocimiento y algunos antecedentes, y esto debería darse hoy”.

El directivo agregó que, de no resolverse pronto, existe una vía formal para reclamar. “En el peor de los casos hay opción de ir a la Cámara, pero no creo que se llegue a ese punto. Ojalá en unos días más ya pueda viajar”, señaló Barcos, aparentemente refiriéndose a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

En otro momento, el gerente deportivo respaldó abiertamente la posibilidad de contar con siete futbolistas extranjeros, considerando que el club necesita competir al máximo nivel.

“Los siete extranjeros me parece muy bien, tenemos que competir al máximo”, dijo.

Sin embargo, remarcó que más allá del número de foráneos, el verdadero reto del fútbol peruano está en la formación.

“Más allá de definir cuántos extranjeros, lo que hay que priorizar es la formación de jugadores en todos los clubes profesionales. Esa es una ventaja que deberíamos desarrollar”, opinó.

Barco insistió en que la competencia es fundamental para el crecimiento de los jóvenes y destacó el modelo de préstamos que maneja Universitario.

“Debemos ser el equipo que más jugadores juveniles presta a otros clubes. Tenerlos solo entrenando en el primer equipo no es lo ideal; lo importante es que compitan, jueguen partidos y evolucionen”.

Finalmente, recordó que todos los futbolistas cedidos siguen siendo parte del proyecto crema.

“Todos los jugadores que están a préstamo tienen la posibilidad de retornar al equipo en cualquier momento”.