Después de varios intentos frustrados por implementarla en temporadas anteriores, este año se llevará a cabo la Copa de la Liga 2026. Este viernes, en la gala de la ceremonia de los Premios Liga 1 2025 se confirmó la realización de esta competición que busca reunir a clubes de la Liga 1 y Liga 2.

Este nuevo torneo ha sido proyectado como una plataforma competitiva que aumentará la actividad futbolística en fechas libres del calendario principal, ya que, según el periodista Eduardo Combe, se realizará en el tiempo que se llevará a cabo el Mundial 2026.

“Durante el Mundial 2026 no habrá Liga1 y se jugará la Copa de la Liga. Ya está confirmado”, señaló el mencionado hombre de prensa.

La expectativa crece entre clubes y seguidores en medio de un panorama de reajustes en el fútbol peruano. Con la Liga 1 2026 programada para iniciar el 30 de enero, la introducción de la Copa de la Liga dará más ritmo competitivo a equipos de primera y segunda división, algunos de los cuales buscan consolidar proyectos deportivos sólidos y equilibrar sus esfuerzos entre la liga local y torneos continentales futuros.

Sin embargo, persisten interrogantes en torno al formato, fechas exactas y sistemas de clasificación, ya que la estructura de la competición aún no ha sido ratificada oficialmente por la Federación Peruana de Fútbol o la Liga de Fútbol Profesional.