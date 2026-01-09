El exentrenador de la selección peruana Jorge Fossati arribó a Lima para asistir a los premios Liga 1 Max y aprovechó el momento para rechazar comentarios sobre las supuestas condiciones que ponía para renovar con la ‘U’.

“Yo ya dije con claridad que hay mentirosos y expliqué por qué. Lo demás es una diferencia de visión que ha llevado al club a tomar la decisión que tomó”, señaló a Jax Latin Media.

Fossati precisó que su salida respondió exclusivamente a una decisión institucional a un “desgaste”.

“El club tomó la decisión, hubo un desgaste institucional y punto”, afirmó, descartando cualquier otro tipo de interpretación.

Asimismo, negó versiones que indicaban que se habría negado a entrenar en Campo Mar o que habría exigido condiciones especiales. “No inventen que yo (dije) no quiero ir a entrenar a Campo Mar, ni que pedí un ‘charter’”, sostuvo con firmeza.

Sin embargo, reconoció que lo que más le afecta es estar rodeado de “mentirosos” y que él sale a decirlo de frente no como otros que aún no se deciden a hacerlo.

“Lo que más me duele es estar hoy en medio de personas que mienten. Lamentablemente, ese es el mundo del fútbol de hoy”, expresó.

El ‘Nono’, apelativo que se ganó cuando dirigió la Selección Peruana, precisó que su vínculo emocional con Universitario no ha cambiado. “A mí no me cambia para nada los sentimientos que tengo por Universitario”, concluyó.