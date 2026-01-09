Luis Advíncula ya viste con los colores de Alianza Lima, y su incorporación al club de La Victoria sería un hecho.

El lateral llegó hoy en la mañana procedente de Argentina y se fue directo a pasar los exámenes médicos.

Al bajar del vehículo que lo transportaba a la clínica donde se realizan las pruebas a los jugadores, se le vio vestido con la camiseta de entrenamiento del club.

Trascendió que ‘Luchito’ viajaría a Uruguay para incorporarse a los trabajos del equipo que jugará la Serie Río de la Plata, y ponerse a las órdenes del técnico Pablo Guede.

Mañana sábado, Alianza tiene un duelo programado con Independiente de Medellín, su primer rival en la serie.