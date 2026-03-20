Resumen

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El atacante ‘crema’ se pronunció sobre los rivales que enfrentará Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
El atacante ‘crema’ se pronunció sobre los rivales que enfrentará Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes conforma el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, en donde enfrentará a Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Tolima (Colombia). Edison Flores, uno de los referentes del plantel, se pronunció al respecto.

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