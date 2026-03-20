Universitario de Deportes conforma el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, en donde enfrentará a Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Tolima (Colombia). Edison Flores, uno de los referentes del plantel, se pronunció al respecto.

“Fuerte como todos los grupos, pero en la Copa Libertadores hay que jugar los partidos de la mejor manera. Son grandes rivales y hay que demostrar que podemos”, aseguró el ‘Orejas’.

El atacante ‘crema’ resaltó que a nivel internacional todos los duelos son complicados para los clubes peruanos, aún con la ausencia de equipos brasileños y argentinos en su grupo.

“Para los clubes peruanos siempre será difícil este tipo de competiciones, porque a nivel internacional es otro nivel y, a pesar de no tener rivales argentinos y brasileños, el grupo es fuerte y parejo”, añadió.

Asimismo, Edison Flores declaró sobre la posible sanción sobre el Estadio Monumental para albergar el clásico ante Alianza Lima.

“Nosotros siempre queremos jugar a estadio lleno, porque el hincha de la ‘U’ siempre está pendiente y nos apoya llenando el Monumental y alentando. Igual se invoca a la gente a que haya un respeto para todos los futbolistas que están en la cancha”, comentó.

E instó a Universitario de Deportes y Alianza Lima a parar con los reclamos y unirse para lograr un mejor campeonato.

“De los reclamos que vienen y van, creo que siempre ha sido así, pero se debe parar de las dos partes y unirse para que el fútbol peruano pueda crecer y ser ejemplo para todos los que nos siguen”, finalizó.