El delantero argentino Hernán Barcos jugará en el Cajamarca FC, uno de los nuevos clubes que disputarán este año la primera división del fútbol peruano, anunció este jueves el entrenador del equipo, Carlos Silvestri.

“Hernán Barcos pasa a ser un jugador clave, importante, vigente, goleador natural; aparte, me gusta lo que él irradia hacia afuera, el profesionalismo, el tema de la disciplina, de la persona comprometida con la institución”, declaró Silvestri.

El entrenador explicó que en los días anteriores no se podía confirmar la información, que había sido adelantada por medios locales, porque Barcos aún tenía que cumplir el plazo de contrato con el Alianza Lima, el equipo en el que jugó durante cuatro años y con el que ganó dos títulos nacionales.

El entrenador agregó que espera que Barcos, de 41 años, “se sienta cómodo” en su nuevo equipo y consideró que el delantero “va a colaborar mucho para que todos también puedan destacar”.