Felipe Chávez debutó oficialmente con camiseta del Colonia en la Bundesliga

Felipe Chávez vivió un momento histórico en su carrera al disputar sus primeros minutos oficiales con el 1. FC Köln en la derrota por 2-1 ante el RB Leipzig en la fecha 21 de la Bundesliga 2025-26. El volante peruano, cedido por el Bayern Múnich hasta el final de la temporada, ingresó al campo en los últimos instantes del partido, reemplazando a Jan Thielmann sobre el final del encuentro en el RheinEnergieStadion.

El cotejo fue disputado desde el silbato inicial, con Christoph Baumgartner adelantando a Leipzig antes del descanso y repitiendo a inicios del segundo tiempo, mientras que Jan Thielmann había nivelado temporalmente para Colonia a los 51′. A pesar del esfuerzo local, el gol visitante sentenció el triunfo 2-1 para los ‘toros’ alemanes.

Para Chávez, este ingreso representó la continuidad de su proceso de adaptación al fútbol alemán tras su llegada al Colonia buscando más minutos, luego de sus participaciones previas con el Bayern, donde también sumó minutos oficiales en la Bundesliga.

El peruano fue considerado como una alternativa ofensiva por el técnico de Colonia, aunque no fue parte de la alineación inicial, algo que se esperaba debido al respeto por el rival y la necesidad de un planteamiento equilibrado ante un equipo tan exigente como Leipzig.