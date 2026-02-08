Felipe Chávez debutó oficialmente con camiseta del Colonia en la Bundesliga

Por Redacción EC

Felipe Chávez vivió un momento histórico en su carrera al disputar sus primeros minutos oficiales con el 1. FC Köln en la derrota por 2-1 ante el RB Leipzig en la fecha 21 de la Bundesliga 2025-26. El volante peruano, cedido por el Bayern Múnich hasta el final de la temporada, ingresó al campo en los últimos instantes del partido, reemplazando a Jan Thielmann sobre el final del encuentro en el RheinEnergieStadion.

