Fernando Gaibor fue elegido el ‘Jugador del Partido’ en la clamorosa goleada por 8-0 que Alianza Lima le propinó a C usco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El atacante ecuatoriano fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Alejandro Villanueva, y marcó su primer doblete con la camiseta ‘blanquiazul’.

“Era muy importante hacer un partido como el que hicimos hoy, estuvimos muy finos en todas las líneas”, reconoció Gaibor sobre la gran labor del plantel.

“Estuvimos precisos a la hora de aprovechar las oportunidades. Cada vez el equipo funciona mejor y eso es bueno para los objetivos que tenemos”, agregó.

Además, Gaibor reveló que nadie sabe lo que se vive en la interna y el esfuerzo del día a día para obtener los objetivos.

“A la interna sabemos lo que nos hemos sacrificado para estar donde estamos”, finalizó.

El próximo duelo de Alianza Lima será el próximo 26 de abril ante Atlético Grau en el Estadio Miguel Grau.