En Brasil, ocurrió un hecho insólito cuando un sacerdote detuvo una misa tras escuchar el gol de Danilo en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, disputado el sábado 29 en el Estadio Monumental.

De acuerdo a las imágenes, el hombre de fe se encontraba realizando una homilía en una iglesia de Río de Janeiro, cuando de pronto escuchó gritos de gol desesperados que lo interrumpieron mientras oraba frente a sus fieles.

El sacerdote volteó la mirada buscando una explicación y solo atinó a decir: “¿será gol de Flamengo?“, generando las risas de las personas que estaban escuchando la misa.

Tras unos segundos, el sacerdote retomó su oración y continuó con su homilía. El hecho quedó registrado en video y ya es viral en redes sociales como una prueba de que la pasión por el fútbol llega a todo rincón de Brasil.