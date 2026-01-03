Redacción EC
y Pablo Lavandeira arrancaron su etapa en Cajamarca FC con buen ánimo y mucha cercanía con la gente, luego de arribar a la ciudad para incorporarse oficialmente al club de cara a la temporada 2026. Ambos futbolistas sorprendieron al animarse a bailar en su llegada, en un gesto distendido que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El delantero argentino y el volante uruguayo fueron recibidos por hinchas y representantes del club, quienes destacaron la predisposición y carisma de los experimentados jugadores. Lejos de mostrarse serios por el inicio de una nueva etapa, Barcos y Lavandeira compartieron risas y un momento festivo que generó simpatía entre los aficionados cajamarquinos.

La llegada de ambos refuerzos representa un golpe importante para Cajamarca FC, que apuesta por la experiencia y liderazgo de dos futbolistas con amplio recorrido en el fútbol peruano e internacional. Tanto Barcos como Lavandeira están llamados a ser referentes dentro y fuera del campo, en un plantel que busca consolidarse en la Liga 1.

Tras este primer contacto con la ciudad, los jugadores se pondrán a disposición del comando técnico para iniciar los trabajos de pretemporada. Con buen ambiente y entusiasmo, Cajamarca FC comienza a ilusionarse con una campaña competitiva, respaldada por nombres que aportan jerarquía y personalidad al proyecto deportivo.

