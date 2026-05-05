El triunfo de Deportivo Garcilaso por 1-0 sobre Los Chankas, en condición de visitante, quedó opacado por una gresca que se desató después del pitazo final. El incidente tuvo como protagonistas al director técnico del cuadro local, Walter Paolella, y jugadores del conjunto cusqueño, generando una escena de alta tensión.

Todo comenzó cuando Paolella se acercó al portero de Garcilaso, Patrick Zubczuk, para recriminarle por presuntamente haber hecho tiempo en los minutos finales del encuentro. Aunque el arquero logró retirarse hacia los camerinos sin mayores incidentes, el momento ya había encendido los ánimos.

Benincasa interviene y escala la discusión

La situación se agravó con la intervención del defensor Horacio Benincasa, quien salió en defensa de su compañero. El zaguero protagonizó un fuerte cruce de palabras con el técnico de Los Chankas, lo que derivó en un altercado que involucró a más personas en el campo.

Tras lo ocurrido, el propio defensor de Garcilaso reconoció su reacción y lamentó las consecuencias del altercado: “No puedes decir eso porque eres el técnico, tienes que estar con la cabeza fría y me dijeron cosas que no me gustaron y es ahí donde yo reacciono. Responsabilidad mía, porque no tuve que sacarme; en la pelea salió golpeada una chica, que tuve que acercarme a pedir disculpas”.

Chankas debería de anunciar el despido de Walter Paolella lo más pronto posible. Una irresponsabilidad total lo que hizo.



Si tiene pruebas que las exponga. De lo contrario, unas disculpas no bastan. No puede manchar a los futbolistas de esa manera. pic.twitter.com/dWrCWGlZVX — Sebas Flores (@sebasflores25) May 5, 2026

Revelan lo que se dijo en la discusión

Horas después, en el programa Juego Cruzado, se conocieron más detalles del enfrentamiento verbal. Según Benincasa, Paolella habría insultado al arquero Zubczuk durante el reclamo. “Le dijo que ya estaba grandecito para hacer tiempo, que era un cagón. No lo soltaba, y fui a decirle: ‘tú eres el DT, no tienes que hablar así’”, se reveló.

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