Resumen

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Horacio Benincasa. (Foto: Deportivo Garcilaso)
Horacio Benincasa. (Foto: Deportivo Garcilaso)
Por Redacción EC

El triunfo de Deportivo Garcilaso por 1-0 sobre Los Chankas, en condición de visitante, quedó opacado por una gresca que se desató después del pitazo final. El incidente tuvo como protagonistas al director técnico del cuadro local, Walter Paolella, y jugadores del conjunto cusqueño, generando una escena de alta tensión.

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