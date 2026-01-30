Alianza Lima llegó a Huancayo para disputar su primer partido del Torneo Apertura frente al Sport Huancayo y fue recibido con una emotiva muestra de apoyo por parte de su hinchada, que organizó un banderazo para alentar al equipo en un momento clave de la temporada.

Decenas de aficionados se congregaron en los exteriores del lugar de concentración del plantel para expresar su respaldo, con cánticos, banderas y mensajes de aliento hacia el club, justo cuando más lo necesita.

El respaldo cobra especial relevancia debido a que Alianza Lima atraviesa días complejos fuera de lo deportivo, tras la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a jugadores del primer equipo, un caso que ha generado fuerte impacto mediático y ha puesto al club bajo el escrutinio público.

Pese a este escenario, el plantel busca enfocarse en lo futbolístico y en el inicio del campeonato local, luego de haber disputado recientemente un partido internacional ante Inter Miami, encuentro que formó parte de su preparación y que también estuvo rodeado de atención mediática.