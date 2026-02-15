Jairo Vélez tras empate de Alianza Lima en Trujillo: “Hay cosas que no se entienden”

Alianza Lima no vive su mejor momento y apenas es febrero. El club ‘íntimo’ fue eliminado de la Copa Libertadores y no convence en la Liga 1, aunque se mantiene invicto en este certamen con dos victorias y un empate.

Jairo Vélez salió a dar la cara tras el último empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético, y no se mostró conforme con el resultado.

“Tenemos un sinsabor, porque era un partido que teníamos que ganar, pero seguimos con la misma mentalidad. Esto es largo, estamos en la tercera fecha; así que, enfocados”, indicó a la prensa.

Además, el futbolista ecuatoriano fue consultado sobre la presión de la hinchada y los cánticos que van en crecimiento contra la plantilla blanquiazul’.

“Personalmente hay cosas que no se entienden. Uno entiende la exigencia y todo, eso siempre está, pero hay cosas que la verdad no lo entiendo”, confesó.