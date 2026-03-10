Por Redacción EC

El técnico peruano Juan Reynoso volvió a referirse a su vínculo con Alianza Lima y aseguró que el estadio de Matute siempre será un lugar especial para él. El entrenador recordó que llegó al club cuando era apenas un niño, por lo que guarda un fuerte cariño por la institución victoriana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.