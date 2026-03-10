El técnico peruano Juan Reynoso volvió a referirse a su vínculo con Alianza Lima y aseguró que el estadio de Matute siempre será un lugar especial para él. El entrenador recordó que llegó al club cuando era apenas un niño, por lo que guarda un fuerte cariño por la institución victoriana.

“Matute es como mi casa. Yo llegué allí cuando tenía 12 años”, señaló Reynoso al recordar sus inicios en el fútbol. El estratega explicó que su formación como futbolista estuvo muy ligada al club blanquiazul, donde comenzó a construir su carrera deportiva.

“Algunos contaron una leyenda urbana que nunca fue verdad. Yo no soy malagradecido con la institución, pero cuando a uno le faltan el respeto, tiene que responder”, agregó.

El exentrenador de la selección peruana también comentó que en algún momento existió la posibilidad de volver a Alianza Lima, aunque finalmente no se concretó. Según explicó, algunas decisiones de los entrenadores de la época impidieron su retorno al equipo íntimo.

“En algún momento se pudo dar la posibilidad de volver, pero los técnicos de turno pensaron que no era lo mejor por la reacción de la gente”, manifestó Reynoso, quien reiteró que siempre tendrá respeto y gratitud por el club donde dio sus primeros pasos en el fútbol.