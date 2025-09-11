El juez FIFA Joel Alarcón tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el choque entre FBC Melgar y Universitario.
El juez FIFA Joel Alarcón tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el choque entre FBC Melgar y Universitario.
Redacción EC
Redacción EC

Este viernes 12 de setiembre se reanuda el Torneo Clausura de la , en su fecha 8, con el partido entre UTC y Ayacucho FC en el estadio Germán Contreras de Cajabamba.

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima presentó su indumentaria morada en conmemoración del Señor de los Milagros

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) compartió la lista de jueces que impartirán justicia este fin de semana.

El choque estelera de la jornada es, sin duda, el que enfrentará a FBC Melgar y Universitario en Arequipa y el árbitro encargado del partido es el FIFA Joel Alarcón.

MIRA: Edison Flores y su curioso comentario sobre el fichaje de Aldo Corzo a Universitario en 2017 | VIDEO

Otro duelo que marcará la zona alta de la tabla tendrá como protagonista a Sporting Cristal que visitará a Cusco FC con arbitraje de Julio Quiroz.

En tanto, Alianza Lima será local en Matute ante Deportivo Garcilasi y el juez deisgnado será Diego Haro.

ÁRBITROS DE LA FECHA 8

Cabe precisar que, hasta la fecha, el líder del campeonato es Universitario de Deportes con 15 puntos, seguido de Sporting Cristal con 14 y un partido menos.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC