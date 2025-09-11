Este viernes 12 de setiembre se reanuda el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, en su fecha 8, con el partido entre UTC y Ayacucho FC en el estadio Germán Contreras de Cajabamba.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) compartió la lista de jueces que impartirán justicia este fin de semana.

El choque estelera de la jornada es, sin duda, el que enfrentará a FBC Melgar y Universitario en Arequipa y el árbitro encargado del partido es el FIFA Joel Alarcón.

Otro duelo que marcará la zona alta de la tabla tendrá como protagonista a Sporting Cristal que visitará a Cusco FC con arbitraje de Julio Quiroz.

En tanto, Alianza Lima será local en Matute ante Deportivo Garcilasi y el juez deisgnado será Diego Haro.

ÁRBITROS DE LA FECHA 8

Cabe precisar que, hasta la fecha, el líder del campeonato es Universitario de Deportes con 15 puntos, seguido de Sporting Cristal con 14 y un partido menos.

