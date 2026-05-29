El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, tuvo palabras de reconocimiento hacia Paolo Guerrero durante una entrevista en el programa “Juego en Corto”, donde resaltó no solo su trayectoria, sino también su compromiso dentro del equipo.

“Yo no lo voy a descubrir a Paolo, su carrera habla por sí sola”, señaló el técnico, dejando en claro la jerarquía del delantero. Sin embargo, hizo énfasis en un aspecto que lo sorprendió gratamente: su actitud dentro del grupo.

Guede destacó la disposición del atacante para cumplir funciones tácticas exigentes. “La humildad que tiene para trabajar para el equipo es espectacular. Decirle que tiene que bajar 45 metros… y lo hace”, explicó.

El entrenador también aclaró que este compromiso no es exclusivo del delantero, sino que es una característica del plantel. “Con esto no digo que los demás no lo tengan, todos tienen eso”, agregó.

Asimismo, valoró el esfuerzo de Guerrero en la etapa más exigente del año. “Cuando uno llega a la pretemporada y lo ves correr… no se perdió ni un solo entrenamiento”, afirmó.

Finalmente, precisó que las únicas ausencias del delantero se dieron recientemente. “Solo se perdió un par de entrenamientos hace dos o tres semanas”, concluyó Guede, reforzando la idea del compromiso del capitán íntimo.