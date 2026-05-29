Por Redacción EC

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, tuvo palabras de reconocimiento hacia Paolo Guerrero durante una entrevista en el programa “Juego en Corto”, donde resaltó no solo su trayectoria, sino también su compromiso dentro del equipo.

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