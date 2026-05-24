Tras la obtención del Torneo Apertura, Paolo Guerrero vivió una celebración especial junto a la hinchada de Alianza Lima en el estadio de Matute. El delantero no solo festejó con sus compañeros en el campo, sino que también se acercó a la tribuna para compartir el logro con el Comando Sur, la barra más representativa del club.

En medio de cánticos y un ambiente de fiesta total, Guerrero tomó el bombo de la barra y comenzó a marcar el ritmo junto a los hinchas. La imagen del goleador liderando la celebración se volvió viral rápidamente en redes sociales, reflejando la conexión entre el equipo y su gente.

El gesto del ‘Depredador’ fue interpretado como una muestra de liderazgo y compromiso con el club, en una temporada en la que Alianza Lima logró imponerse con autoridad en el Torneo Apertura. Su experiencia y jerarquía fueron claves para guiar al equipo hacia el título.

La celebración en Matute se extendió por varios minutos, con jugadores e hinchas unidos en un mismo sentimiento. Con el Apertura en el bolsillo, Alianza Lima ahora apunta a mantener el nivel en la siguiente etapa del torneo y seguir soñando con el título nacional.