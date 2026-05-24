Por Redacción EC

Tras la obtención del Torneo Apertura, Paolo Guerrero vivió una celebración especial junto a la hinchada de Alianza Lima en el estadio de Matute. El delantero no solo festejó con sus compañeros en el campo, sino que también se acercó a la tribuna para compartir el logro con el Comando Sur, la barra más representativa del club.

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