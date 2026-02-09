Paolo Guerrero: “Vendrán acá y se darán cuenta que en la caldera es difícil jugar”

El delantero de ALianza Lima, Paolo Guerrero dejó en claro la prioridad del aspecto colectivo por encima de su actuación individual. En declaraciones que busca hacer énfasis en la importancia del rendimiento grupal, Guerrero evitó centrarse en su gol y se enfocó en lo que considera que realmente marcó el desarrollo del partido.

“No voy a hablar del gol, hablo más del trabajo del equipo”, señaló el experimentado atacante.

El goleador destacó que el equipo no debió sufrir los contratiempos que terminaron condicionando el desarrollo del juego, subrayando la importancia de mantener concentración y cohesión durante los 90 minutos.

“Era un partido que no debíamos pasar contratiempos como lo pasamos ahora”, agregó.

Guerrero también lanzó un mensaje directo a los rivales y a la afición de cara al próximo duelo en una de las canchas más temidas por los visitantes: “Vendrán acá y se darán cuenta que en la caldera es difícil jugar”.

Las palabras del ídolo peruano dejan ver su liderazgo dentro y fuera del campo, así como su compromiso con el colectivo, señalando que el enfoque debe estar en cómo se desempeña el equipo como unidad y no solo en las estadísticas individuales.