Las transferencias en Alianza Lima todavía no terminan y en las últimas horas ha sonado con fuerza el nombre de Esteban Pavez.
Según pudo conocer DT, Alianza Lima y Colo Colo tienen las negociaciones bastante avanzadas y Pávez llegará a Lima en las próximas horas para estampar su firma y ponerse la ‘blanquiazul’.
En medio de esta información, Ricardo Gareca se pronunció sobre el futbolista en una breve conversación con la prensa chilena. El ‘Tigre’, quien dirigió a Pavez durante su etapa como entrenador de la selección chilena, destacó las principales cualidades del mediocampista.
“Es un volante de contención de mucha experiencia, muy profesional y con una carrera muy importante”, señaló inicialmente Gareca, al referirse al perfil del jugador.
El estratega argentino subrayó el peso que Pavez puede aportar dentro del plantel blanquiazul. “Es un jugador de jerarquía y su juego se basa en el liderazgo dentro y fuera de la cancha. Es un muy buen refuerzo para Alianza”, agregó, respaldando la eventual llegada del chileno al fútbol peruano.
De acuerdo con información difundida por 24 Horas Deportes, Pavez manejaría una propuesta de dos temporadas por parte de Alianza Lima, institución que actualmente es dirigida por Pablo Guede.
