Alianza Universidad cayó 2-1 ante Melgar el martes 14 de octubre y sigue en zona de descenso. El entrenador Roberto Mosquera fue autocrítico con el rendimiento del equipo, pero confía en remontar la situación.

“Obviamente hay una distancia entre la cantidad de tiempo que tiene Melgar jugando junto y nosotros. Equivocamos el sentido de la presión: presionamos en la mitad del campo y no hicimos presión alta. Creo que no merecimos empatar, porque hubo una distancia grande en el primer tiempo”, indicó.

Mosquera mencionó que el resultado esperado era otro, pero lucharán hasta el final del campeonato.

“No es el resultado que queríamos. Llevamos un puntaje nosotros también, y obviamente no es bueno para nosotros. Sabíamos que esto sería hasta el final”, comentó.

“Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja, pero no me puedo hacer el distraído. Los números son fríos, todavía no alcanza y esto será hasta el final. Creo que si jugamos como en el segundo tiempo pasaremos menos penurias como en la primera mitad. Tuvimos más carácter, y aunque sabemos que hay una distancia con el plantel de Melgar, en el segundo tiempo no se notó”, finalizó.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.