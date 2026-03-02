El delantero uruguayo Luis “Tito” Urruti se sinceró sobre su salida de Universitario, donde vivió una etapa exitosa, incluida la coronación en el campeonato nacional 2023.

En una reciente declaración, el atacante explicó que factores extradeportivos influyeron en su decisión de dejar el club crema.

“El 2024 fue un año muy difícil para mí (..) Habíamos quedado en un acuerdo antes de salir campeón y después no se cumplió”, afirmó Urruti, en referencia a negociaciones con la dirigencia tras la consecución de títulos y su desempeño con el equipo.

El uruguayo, que defendió la camiseta merengue durante varias temporadas y se ganó el cariño de la hinchada por su entrega y goles, expresó que se sintió poco valorado por la institución.

“Le había dado tanto al club, que sentí que me tenían que valorar y no lo hicieron”, señaló.

Tras su salida de Universitario, Urruti ha pasado por Garcilaso, Manucci, y actualmente en Sport Boys.