El director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, mostró su respaldo a la nueva contratación del club Sekou Gassama quien no ha podido llegar a la pretemporada 2026.

“Estamos comprometidos con él, se trata de un jugador que, sin duda, podemos poner al mejor nivel más allá de la complicación que ha tenido, eso lo estudiamos bien y vamos a afrontarlo de esa manera”, dijo a los medios.

Una ola de críticas se levantaron contra la dirigencia crema, ya que el jugador de origen senegalés puede llegar falto de ritmo y no se sabe si puede adaptarse junto a sus compañeros cuando empiece el campeonato.

“Creo que tiene la capacidad y tenemos el sustento; el entrenador está convencido de que más allá de esta complicación de no venir desde el primer minuto, vale la pena esperar”, agregó.

🫡🇸🇳 Alvaro Barco, Director Deportivo de Universitario de Deportes, también se refirió a Sekou Gassama.



🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/fAT05lLuj9 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 8, 2026

Barco aseguró que el comando técnico dirigido por Javier Rabanal, está monitoreando de forma constante a Gassama, e incluso, el preparador físico está en comunicación con él para que pueda “hacer entrenamientos”.

“Es un jugador que marca una diferencia, considerando que la Copa Libertadores es en abril. Es una buena oportunidad de tener a un jugador diferente”, remacó.