Felipe Vizeu anotó e inicia con confianza el año. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Felipe Vizeu anotó e inicia con confianza el año. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Redacción EC
Redacción EC

Felipe Vizeu arrancó el año con el pie derecho en . El atacante brasileño fue uno de los protagonistas en la victoria celeste durante la presentación del equipo, al marcar contra la U Católica de Ecuador.

Tras el encuentro se mostró satisfecho por su rendimiento y por el trabajo que viene realizando el plantel.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

“Cuando entramos a la cancha con esta camiseta tenemos que dar todo. Ahora tenemos que concentrarnos y trabajar más. Empezamos con un partido difícil en la altura y hay que seguir con mucha humildad, tranquilidad y trabajo”, dijo L1 Max.

Vizeu también resaltó la importancia del gol para su confianza personal en este inicio de temporada.

“Sé lo que puedo entregar y hacer. Ahora se cambia toda la mentalidad al inicio del año. Gracias a Dios comencé con gol delante de los hinchas, eso me da mucha confianza para que sea un año muy contento y con muchos goles”, agregó.

El brasileño llegó a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025 y disputó nueve partidos, en los que anotó dos goles.

Sporting Cristal venció 3-1 a la U. Católica de Ecuador en la ‘Tarde Celeste’.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC