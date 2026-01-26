Felipe Vizeu arrancó el año con el pie derecho en Sporting Cristal. El atacante brasileño fue uno de los protagonistas en la victoria celeste durante la presentación del equipo, al marcar uno de los goles contra la U Católica de Ecuador.

Tras el encuentro se mostró satisfecho por su rendimiento y por el trabajo que viene realizando el plantel.

“Cuando entramos a la cancha con esta camiseta tenemos que dar todo. Ahora tenemos que concentrarnos y trabajar más. Empezamos con un partido difícil en la altura y hay que seguir con mucha humildad, tranquilidad y trabajo”, dijo L1 Max.

Vizeu también resaltó la importancia del gol para su confianza personal en este inicio de temporada.

“Sé lo que puedo entregar y hacer. Ahora se cambia toda la mentalidad al inicio del año. Gracias a Dios comencé con gol delante de los hinchas, eso me da mucha confianza para que sea un año muy contento y con muchos goles”, agregó.

El brasileño llegó a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025 y disputó nueve partidos, en los que anotó dos goles.

Sporting Cristal venció 3-1 a la U. Católica de Ecuador en la ‘Tarde Celeste’.