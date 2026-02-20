Yoshimar Yotún en el once ideal de la semana en la Copa Libertadores

Resumen

Gol de Yoshimar Yotún en el Sporting Cristal vs. 2 de mayo
Por Redacción EC

Yoshimar Yotún fue incluido en el equipo ideal de la semana de la Copa Libertadores, luego de su actuación en la ida de la Fase 2 del certamen frente a 2 de mayo de Paraguay.

