Yoshimar Yotún en el once ideal de la semana en la Copa Libertadores

Yoshimar Yotún fue incluido en el equipo ideal de la semana de la Copa Libertadores, luego de su actuación en la ida de la Fase 2 del certamen frente a 2 de mayo de Paraguay.

La distinción fue publicada por la cuenta oficial del torneo, que destacó a los once jugadores más sobresalientes de la jornada.

El mediocampista de Sporting Cristal fue reconocido por su rendimiento en el mediocampo celeste, donde aportó experiencia, y anotó un gol de penal directo al ángulo.

Su actuación fue determinante para el resultado obtenido por el cuadro rimense en esta etapa decisiva del torneo.

La inclusión de Yotún en el once ideal confirma su vigencia y liderazgo en el ámbito internacional, consolidándolo como una de las principales cartas peruanas en la actual edición de la Copa Libertadores.