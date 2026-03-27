Los jugadores de la Selección Peruana protagonizaron un breve video con la nueva camiseta suplente, en el que invitan a los hinchas a “ponerse la del Perú”, antes del encuentro amistoso que tendrán contra Senegal en Francia.

En el short publicado en la cuenta de ‘La Bicolor’ aparecen Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha, André Carrillo, Pedro Gallese y Oliver Sonne, lanzando características que definen al equipo de todos.

Los dirigidos por Mano Menezes tendrán su primera prueba de fuego este sábado 28 de marzo a las 11am (hora peruana) cuando enfrenten al poderoso Senegal en París.

La lista de convocados del técnico brasileño generó gran expectativa por este nuevo inicio que viene con un cambio generacional importante de jugadores.