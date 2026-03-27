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La Selección Peruana tendrá una dura prueba en el primer partido de la era Menezes. (Foto: La Bicolor)
La Selección Peruana tendrá una dura prueba en el primer partido de la era Menezes. (Foto: La Bicolor)
Por Redacción EC

Los jugadores de la Selección Peruana protagonizaron un breve video con la nueva camiseta suplente, en el que invitan a los hinchas a “ponerse la del Perú”, antes del encuentro amistoso que tendrán contra Senegal en Francia.

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