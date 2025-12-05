Este fin de semana las lomas del Santuario de Amancay, entre Lurín y Pachacamac, será escenario de la quinta fecha válida del Ránking Nacional de Downhill “COPA DOWNHILL 2025”. Este evento del calendario oficial de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Ciclismo (FDPC) reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de descenso del país y tendrá por primera vez como escenario al Santuario de Amancay de UNACEM, la primera Área de Conservación Privada (ACP) de Lima Metropolitana, reconocida por el Ministerio del Ambiente.

La competencia, coorganizada por la FDPC y por BTL Acción, quién recibió el encargo de realización, reunirá a los apasionados del ciclismo extremo en 14 categorías, siendo cinco de ellas las correspondientes a las categorías oficiales UCI (Unión Ciclista Internacional, el ente rector del ciclismo a nivel mundial). Se espera la participación de más de 150 ciclistas federados a la Federación Peruana de Ciclismo, cumpliendo con el reglamento peruano de esta disciplina.

Autoridades y copetidores durante la presentación del evento.

Todos ellos competirán en un entorno natural único: el ecosistema de lomas, hogar de la emblemática Flor de Amancay. Dentro del Santuario de Amancay de UNACEM, ubicado entre Lurín y Pachacamac, se encuentra un circuito predeterminado para el Downhill. Esta geografía privilegiada, con desniveles y obstáculos naturales, exige a los participantes una amplia experiencia en la disciplina, prometiendo una competencia tan desafiante como espectacular.

A lo largo de sus 25 años de gestión y cuidado, UNACEM ha trabajado por preservar este rincón emblemático de Lima, promoviendo tanto la protección del ecosistema como el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en armonía con la naturaleza.

“En UNACEM, apostamos por la promoción del deporte y la conservación del medio ambiente. Este campeonato no solo expone la belleza y biodiversidad del Santuario de Amancay, sino que también subraya nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de actividades que integran el respeto por la naturaleza con el entusiasmo deportivo. El circuito natural del Santuario de Amancay, ofrece una geografía privilegiada con pendientes y obstáculos naturales que pondrán a prueba la técnica y la resistencia de los deportistas”, afirma Gabriel Barrio, Gerente comercial de UNACEM.

El Downhill es un deporte que atrae a los másjóvenes.

La carrera llega gracias al trabajo en conjunto entre BTL ACCION, Federación Deportiva Nacional Peruana de Ciclismo y UNACEM, quienes han diseñado rutas para todos los niveles. Esta carrera reunirá a los mejores exponentes del downhill nacional, y también se espera a toda la comunidad del país para disfrutar de esta fiesta del deporte. Ciclistas de diversas modalidades podrán probarse a sí mismos y salir de sus zonas de confort y vivir nuevas experiencias en la montaña, en medio de la naturaleza.

El evento contará con la participación de emprendedores locales, además de involucrar en sus actividades a la población local, generando dinamismo en la economía de la zona de Lima Sur.

La competencia arrancó el jueves 4 con el reconocimiento del circuito de parte de todos los ciclistas inscritos en la competencia. Este viernes hubo entrenamientos técnicos y uso de equipamiento integral de EPPS. En tanto, el sábado 6 se lleva a cabo la carrera de clasificación con bajada cronometrada y el domingo 7 se corerrá la gran final. Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, el Santuario de Amancay de UNACEM cerrará sus actividades deportivas durante el período del certamen, conforme al Reglamento de Downhill.

Los organizadores esperan que este campeonato sirva como un ejemplo de cómo las actividades deportivas pueden integrarse de manera responsable con la naturaleza, promoviendo una cultura de respeto y cuidado del entorno natural.