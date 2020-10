Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana no contará con gente en las tribunas. Todos desde sus casas harán fuerza para que nuestro combinado patrio compita esta noche ante Brasil, único rival que nunca derrotamos por Eliminatorias. Un resultado a favor nos hará testigos de un suceso que no sucede hace veinte años: no sufrir alguna derrota en las dos primeras fechas de un proceso clasificatorio. Algo que suena fácil, pero en la historia solo lo vivimos cuatro veces.

Debemos retroceder hasta el inicio del camino hacia Corea-Japón 2002 para encontrar algo similar. En la primera fecha, derrotamos 2-0 a Paraguay con goles de Nolberto Solano y Roberto Palacios, luego, en la segunda, igualamos a un tanto con Chile en Santiago. Un golazo de Juan Jayo lo hizo posible. De coincidencia, como puede suceder hoy, hay que volver dos décadas más si buscamos otro antecedente similar.

Un empate en Bogotá, con penal fallado de Teófilo Cubillas, y un triunfo en Lima, en las dos primeras jornadas ante Colombia, fueron clave para la futura clasificación a España 1982. Cuatro años antes, Perú también llegó al Mundial, esta vez en Argentina, sumando dos puntos en el arranque. La primera vez que no perdimos en el arranque fue con dos triunfos ante Venezuela en 1965. No se consideran los procesos hacia Suecia 1958 y Chile 1962, pues no se jugaron más de dos partidos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: André Carrillo y otros jugadores que silenciaron críticas en la era de Ricardo Gareca

Esa Eliminatoria al Mundial británico fue la única que Perú ganó en las dos primeras jornadas. Marcos Calderón era el entrenador de la Bicolor, tal como sucedió en 1978. Ricardo Gareca no pudo sumar los seis primeros puntos en dos intentos (Rusia 2018 y Qatar 2022). Los otros técnicos fueron Tim (1982) y Francisco Maturana (2002). ¿Se sumará el ‘Tigre’ si no pierde ante Brasil?

Eliminatoria Fecha 1 Fecha 2 Corea - Japón 2002 Perú 2-0 Paraguay Chile 1-1 Perú España 1982 Colombia 1-1 Perú Perú 2-0 Colombia Argentina 1978 Ecuador 1-1 Perú Chile 1-1 Perú Inglaterra 1966 Perú 1-0 Venezuela Venezuela 3-6 Perú

Juan Jayo sorprendió con un gran gol a larga distancia en Santiago. Nunca más quedamos invictos en las dos jornadas iniciales. (Foto: Tati Quiñones / Archivo El Comercio)

- LA OTRA CARA -

Son seis las Eliminatorias en que Perú no consiguió triunfo alguno en las dos jornadas iniciales. La última fue en la ruta a Rusia 2018, con un par de derrotas ante Colombia y Chile. Ricardo Gareca supo manejar la situación y conseguir los pasajes a la última Copa del Mundo. Es más, ha sucedido en cinco de las últimas ocho. La Eliminatoria para Argentina 1978 es la única que se repite en ambas listas, única con dos empates.

Un gol de José del Solar ilusionó a que las cosas irían bien de cara a Italia 1990, pero Bolivia nos ganó en La Paz y, días después, Uruguay en Lima. Finalmente, Perú perdió en todos sus partidos de esa clasificatoria. Cuatro años más tarde, Argentina y Colombia visitaron el Estadio Nacional y ganaron 1-0. Por tercer proceso consecutivo, la Bicolor no conoció triunfos al inicio de Francia 1998.

Así se le gana a Brasil: la última victoria de Perú ante la ‘canarinha’ | Charla Técnica

La Eliminatoria a Sudáfrica 2010 es la segunda y última en que ni siquiera marcamos gol en las dos primeras fechas. Paraguay falló las diversas ocasiones que tuvo en el Monumental y Chile fue totalmente superior en Santiago. En caso de una derrota ante Brasil, Qatar 2022 será la séptima en este listado, dos con Ricardo Gareca. El resto de entrenadores fueron Marcos Calderón (1978), Pepe (1990), Vladimir Popovic (1994), Juan Carlos Oblitas (1998) y José del Solar (2010).

Eliminatoria Fecha 1 Fecha 2 Rusia 2018 Colombia 2-0 Perú Perú 3-4 Chile Sudáfrica 2010 Perú 0-0 Paraguay Chile 2-0 Perú Francia 1998 Ecuador 4-1 Perú Perú 1-1 Colombia EE.UU. 1994 Perú 0-1 Argentina Perú 0-1 Colombia Italia 1990 Bolivia 2-1 Perú Perú 0-2 Uruguay Argentina 1978 Ecuador 1-1 Perú Chile 1-1 Perú

Perú no pudo anotar gol alguno en las dos primeras jornadas de Sudáfrica 2010. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca: "Por nuestra cabeza solo pasa la posibilidad de ganar" 12/10/2020