Esta temporada, Luis Ramos fue uno de los futbolistas peruanos que más destacaron en el exterior. El ‘9’ nacional llegó a América de Cali procedente de Cusco FC y marcó 13 goles. Sin embargo, el club colombiano no compraría su carta pase, por lo que su destino estaría en el norte de América: un club de la Major League Soccer estaría interesado en contar con sus servicios.

Aunque en un primer momento estuvo voceado para reforzar a Alianza Lima, Ramos continuaría su carrera en el fútbol norteamericano, donde están Kenji Cabrera, Pedro Gallese, Wilder Cartagena.

Los números de Luis Ramos con América de Cali. (Foto: Transfermarkt)

De acuerdo al periodista Edward Alva, “las conversaciones están muy avanzadas y en la próximas horas habría novedades para el goleador peruano”.

De darse su incorporación, sería un movimiento que también se celebraría en la Videna, ya que Ramos está llamado a ser uno de los delanteros para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.