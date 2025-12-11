Redacción EC
Redacción EC

cerró una bonita etapa en . Mediante sus redes sociales, el delantero peruano se despidió del cuadro colombiano con un sentido mensaje y espera volver en un futuro cercano.

"Hoy me toca despedirme de una institución que me abrió sus puertas y me hizo sentir parte de su gran historia. Ser de El Rojo fue un honor y siempre estaré agradecido por el cariño y calor de la gente de Cali", sostuvo en un principio.

Luego, Luis Ramos agradeció por el tiempo en el club caleño y lanzó una promesa. “Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este lindo proceso y espero que el destino nos vuelva a juntar”.

El delantero peruano sumó 13 goles en 55 partidos con América de Cali y ahora deberá definir su futuro. Tiene dos opciones: volver a la Liga 1 o continuar jugando en el exterior.

Como se sabe, Alianza Lima es uno de los equipos interesados en Ramos y estaría negociando su compra con Cusco FC, dueño de su carta pase. No obstante, podría haber otras opciones para el jugador.

