Un peruano está cerca de acceder al cuadro principal de la Champions League. Y es que tras golear con contundencia por 5-0 al Malmo de Suecia, el FC Copenhague de Marcos López jugará un repechaje final.
LEE TAMBIÉN: Bayern Múnich felicita a Felipe Chávez por su debut con el primer equipo
Este será ante el Basilea de Suiza, club que accedió directamente a esta ronda definitoria.
Cabe mencionar que el también seleccionado nacional es piza fundamental del club danés y fue titular este martes, jugando 76 minutos en una victoria aplastante.
MIRA: Diego Martínez, técnico de U. Católica de Ecuador: “Alianza Lima es un gigante. Creo que hay un futuro interesante en el Perú” | Entrevista
Los goles del FC Copenhague fueron anotados por Rodrigo Huescas, Mohamed Elyounoussi, Magnus Mattsson y doblete de Robert.
En el encuentro de ida, igualaron sin goles en campo del club celeste de Suecia que hasta hace muy poco tuvo en sus filas a Sergio Peña.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal
- Cueva y cómo tiene a Emelec y Ecuador rendidos a sus pies: El plan para su vuelta estelar a la selección peruana
- José Bellina es el nuevo jefe de la Secretaría Técnica Deportiva de la FPF
- “Es el mejor fichaje del fútbol peruano”: Sergio Peña, una asistencia y 136 minutos para adueñarse del fútbol de Alianza Lima
- ¡No se guardan nada! Portugal presentó equipo que enfrentará a Perú en Copa Davis 2025
Contenido sugerido
Contenido GEC