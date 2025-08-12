El club danés se impuso con contundencia 5-0 sobre Malmo de Suecia, en el duelo de vuelta por la tercera ronda del torneo.
El club danés se impuso con contundencia 5-0 sobre Malmo de Suecia, en el duelo de vuelta por la tercera ronda del torneo.
Un peruano está cerca de acceder al cuadro principal de la . Y es que tras golear con contundencia por 5-0 al Malmo de Suecia, el FC Copenhague de jugará un repechaje final.

Este será ante el Basilea de Suiza, club que accedió directamente a esta ronda definitoria.

Cabe mencionar que el también seleccionado nacional es piza fundamental del club danés y fue titular este martes, jugando 76 minutos en una victoria aplastante.

Los goles del FC Copenhague fueron anotados por Rodrigo Huescas, Mohamed Elyounoussi, Magnus Mattsson y doblete de Robert.

En el encuentro de ida, igualaron sin goles en campo del club celeste de Suecia que hasta hace muy poco tuvo en sus filas a Sergio Peña.

