Un peruano está cerca de acceder al cuadro principal de la Champions League. Y es que tras golear con contundencia por 5-0 al Malmo de Suecia, el FC Copenhague de Marcos López jugará un repechaje final.

LEE TAMBIÉN: Bayern Múnich felicita a Felipe Chávez por su debut con el primer equipo

Este será ante el Basilea de Suiza, club que accedió directamente a esta ronda definitoria.

Cabe mencionar que el también seleccionado nacional es piza fundamental del club danés y fue titular este martes, jugando 76 minutos en una victoria aplastante.

Los goles del FC Copenhague fueron anotados por Rodrigo Huescas, Mohamed Elyounoussi, Magnus Mattsson y doblete de Robert.

En el encuentro de ida, igualaron sin goles en campo del club celeste de Suecia que hasta hace muy poco tuvo en sus filas a Sergio Peña.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.