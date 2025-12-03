Surf: Conoce al Team Perú que competirá en el Mundial Junior Punta Rocas 2025

Faltan pocos días para el inicio del ISA World Junior Surfing Championship 2025 y la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) presentó a la Selección Peruana Junior de Surf que competirá en dicho torneo, evento que se disputará del 5 al 14 de diciembre en Punta Rocas, sede histórica del surf nacional.
Con Perú como anfitrión, esta edición reunirá a las futuras figuras del surf mundial y posiciona nuevamente al país como una de las sedes de las competencias más importantes del año.
Nuestros convocados han sido seleccionados en base a su proyección internacional, algunos de ellos ya ostentan títulos sudamericanos, panamericanos y se ubican en el top 10 del mundo.
Algunas de nuestros representans son: Brianna Barthelmess, campeona ALAS hace algunas semanas en El Salvador; Sofía Artieda, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Surf en Guatemala en julio; y Catalina Zariquiey, top 5 de la WSL Juvenil.
Este team se viene consolidando cada vez más y llega a este Mundial con la consigna de superar el octavo lugar que logró en la edición pasada en El Salvador por equipos.
Ellos son los 12 seleccionados:
Sub 18 Varones
- Alejandro Bernales
- Bastian Pierce
- Adrián de Osma
Sub 18 Damas
- Camila Sanday
- Urpi Torres
- Valentina Escudero
Sub 16 Varones
- Bastián Arevalo
- Pol Huguet
- Luca Chipoco
Sub 16 Damas
- Catalina Zariquey
- Sofia Artieda
- Brianna Barthelmess
