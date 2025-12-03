Surf: Conoce al Team Perú que competirá en el Mundial Junior Punta Rocas 2025

Faltan pocos días para el inicio del ISA World Junior Surfing Championship 2025 y la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) presentó a la Selección Peruana Junior de Surf que competirá en dicho torneo, evento que se disputará del 5 al 14 de diciembre en Punta Rocas, sede histórica del surf nacional.

Con Perú como anfitrión, esta edición reunirá a las futuras figuras del surf mundial y posiciona nuevamente al país como una de las sedes de las competencias más importantes del año.

Nuestros convocados han sido seleccionados en base a su proyección internacional, algunos de ellos ya ostentan títulos sudamericanos, panamericanos y se ubican en el top 10 del mundo.

Algunas de nuestros representans son: Brianna Barthelmess, campeona ALAS hace algunas semanas en El Salvador; Sofía Artieda, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Surf en Guatemala en julio; y Catalina Zariquiey, top 5 de la WSL Juvenil.

Este team se viene consolidando cada vez más y llega a este Mundial con la consigna de superar el octavo lugar que logró en la edición pasada en El Salvador por equipos.

Ellos son los 12 seleccionados:

Sub 18 Varones

Alejandro Bernales Bastian Pierce Adrián de Osma

Sub 18 Damas

Camila Sanday Urpi Torres Valentina Escudero

Sub 16 Varones

Bastián Arevalo Pol Huguet Luca Chipoco

Sub 16 Damas

Catalina Zariquey Sofia Artieda Brianna Barthelmess