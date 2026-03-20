adidas presentó oficialmente la nueva camiseta visitante de la Selección Peruana de Fútbol para 2026, una propuesta visual audaz que fusiona el deporte con uno de los movimientos culturales más representativos del país: la cultura chicha.

El diseño rompe con los esquemas tradicionales de las equipaciones alternativas al apostar por una base predominantemente negra, combinada con los colores característicos de la cultura chicha. El resultado es una paleta vibrante y expresiva que evoca la estética de los afiches, las luces y la energía de la música chicha peruana. Estos elementos cromáticos se aplican tanto en el icónico trifolio de Originals como en las clásicas tres rayas de adidas, generando un contraste que resalta sobre el fondo oscuro de la prenda.

La elección de estos colores no es casual: responde a una identidad sonora y cultural profundamente arraigada en el país, vinculada a la riqueza de la música chicha, un género que ha marcado generaciones con su fusión de ritmos tropicales, andinos y urbanos. De esta manera, la camiseta visitante 2026 trasciende la cancha para convertirse en una pieza que celebra la diversidad cultural del Perú y su conexión con el fútbol.

𝗟𝗮 𝗽𝗮𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 😍



Un diseño que lleva nuestra esencia a otro nivel y acompaña a #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪 dentro y fuera de la cancha.



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Como detalle final, el sign off, ubicado en la parte posterior a la altura del cuello, refuerza este concepto al integrar el logo como un elemento distintivo que cierra la narrativa de diseño y aporta un sello de identidad a la prenda.

A nivel técnico, la camiseta ha sido diseñada para el alto rendimiento en condiciones exigentes. Incorpora tecnología CLIMACOOL+ de adidas, que optimiza la absorción del sudor y mantiene a los jugadores secos por más tiempo. Además, está confeccionada con tejido jacquard, lo que permite un acabado más ligero y mayor libertad de movimiento. Las tres rayas sobre los hombros integran un patrón de costura en espiga que mejora la transpirabilidad y favorece una ventilación eficiente durante el juego.

El lanzamiento de esta camiseta refleja un enfoque creativo y cultural por parte de adidas, que apuesta por llevar al centro del diseño elementos que conectan con la pasión de los hinchas más allá del deporte. Como parte de esta campaña, Angelo Caro representó al Perú, vistió esta camiseta durante el evento de lanzamiento mundial en Los Ángeles y fue imagen de la iniciativa, llevando el talento peruano a un escenario internacional donde convergieron deporte, cultura y estilo.

Además, este lanzamiento reunió a referentes de distintas disciplinas, reflejando que la pasión por la camiseta trasciende el fútbol. Entre los protagonistas destacan los futbolistas André Carrillo y Luis Ramos; la futbolista Pierina Núñez; la campeona mundial de marcha atlética Kimberly García; y el artista urbano Jaze. A ellos se suman artistas vinculados a la cultura chicha como Tupac, Monkey y Brocha Gorda, cuya participación se integra en la aplicación creativa, reforzando la conexión cultural que inspira esta propuesta.

La camiseta visitante de Perú 2026 ya se encuentra disponible en tiendas adidas a nivel nacional y en www.adidas.pe. Esta pieza invita a los hinchas a vestir no solo los colores de la selección, sino también una expresión auténtica de la cultura popular peruana, reinterpretada de manera contemporánea.