Por Redacción EC

adidas presentó oficialmente la nueva camiseta visitante de la Selección Peruana de Fútbol para 2026, una propuesta visual audaz que fusiona el deporte con uno de los movimientos culturales más representativos del país: la cultura chicha.

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