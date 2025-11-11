La selección peruana ya tendría definido su once titular para enfrentar a Rusia este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, en un nuevo partido amistoso internacional. Manuel Barreto,e entrenador interino de la selección apostará por una mezcla de experiencia y juventud con el objetivo de seguir consolidando su idea de juego frente a una selección europea exigente.

En la defensa, Pedro Gallese será el encargado de resguardar el arco peruano. La línea del fondo estaría conformada por Matías Lazo, Miguel Araujo, Fabio Gruber y Marcos López, una zaga que combina solidez, velocidad y proyección por las bandas. Esta alineación defensiva busca mantener el orden táctico ante el poderío ofensivo ruso y aprovechar los contraataques.

En el mediocampo, el estratega nacional confiaría en Erick Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha, tres futbolistas con buen manejo del balón y visión para generar juego. Ellos tendrán la misión de filtrar pases entre líneas y conectar con los atacantes, buscando dominar la posesión y romper la presión alta que suele aplicar el conjunto ruso.

Mira la alineación de la selección peruana para enfrentar a Rusia por el partido amistoso de fecha FIFA en San Petersburgo. (Foto: FPF)

El ataque de Perú estará liderado por Maxloren Castro, Bryan Reyna y Álex Valera, quienes conforman un tridente veloz y con gol. Reyna y Castro aportarán desequilibrio por las bandas y Valera, el referente en el área, intentará aprovechar cada oportunidad para marcar. Esta combinación ofensiva promete dinamismo y verticalidad en el amistoso.

El partido Perú vs Rusia se jugará desde las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Gazprom Arena y lo podrás ver en América TV, ATV y Movistar Deportes. Este encuentro servirá como preparación clave de cara a los próximos compromisos de la Selección Peruana, que busca afianzar su estilo y probar nuevas variantes tácticas ante rivales europeos.

Alineación de Perú

Pedro Gallese: César Inga, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López, Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha, Bryan Reyna, Maxloren Castro y Álex Valera.