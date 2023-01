El UnoxUno de Perú vs. Colombia en el Sudamericano Sub-20

Una derrota que duele, un marcador que refleja bronca y tristeza en los rostros de los jugadores peruanos en el medio sector del campo de juego ante la alegría de los colombianos, que se abrazan, festejan, sonríen: son conscientes que con muy poco ganaron 2-1 a Perú por la segunda fecha del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub- 20.

Es claro que el tema físico ha demostrado que a Perú le cuesta sostener resultados y que el gol de Diether Vásquez, poco o nada, ha servido en un torneo tan corto, donde los errores se pagan muy caro. Por su parte, los dirigidos por Héctor Cárdenas encontraron el triunfo con un doblete de Óscar Cortés, quien apareció en el minuto 44 y 73 del partido.

Con este resultado, Perú, tras dos partidos, ha sumado cero puntos y está al borde de la eliminación del Sudamericano, le quedan dos partidos ante Paraguay y Argentina respectivamente. Si el profesor Jaime Serna pretende darle un giro a esta complicada situación debe hacer ajustes significativos en los próximos dos duelos que serán de vida o muerte. Este lunes enfrentaremos a Paraguay, quien llega motivada tras vencer 2-1 a la Albiceste y que junto a Colombia por ahora son los líderes del grupo.

Sebastián Amasifuen (5)

Evitó algunas opciones de gol ante remates fuertes de Colombia. En el primer gol no tuvo la culpa, ya que el remate de Óscar Cortés, fue un tiro potente, esquinado e imposible de atajar. Sin embargo, en el segundo gol, no salió a cortar el centro por un error técnico: siempre se queda en el arco. Por eso Cortés venció nuevamente su arco con un potente remate de cabeza. Algo favorable de él es su buen juego con los pies, ya que posee un excelente saque de meta. De esta manera Perú consiguió abrir el marcador.

Gilmar Paredes (5)

El lateral derecho salió en camilla del campo de juego cuando el reloj marcaba el minuto 59′ para dejarle su lugar a Sebastián Aranda. Mientras estuvo en el campo de juego se mostró atento a la marca, buscó ser un arma de ataque por la banda derecha y buscar el juego asociativo con los volantes. Incluso, cuando inició el segundo tiempo y fue ubicado a la banda izquierda tras la lesión de Nicolás Amasifuén tampoco desentonó.

Anderson Villacorta (5)

En un inicio se mostró sólido defensivamente. Además demostró tener buen pie para salir en el uno contra uno. Atento a su zona y cuando tenía que cortar lo hizo. En los goles colombianos no tuvo la culpa. Sufrió un calambre y eso es un tema no menor, pues era el tercer futbolista de Perú que padeció dolores musculares en el partido. Salió del campo de juego en el minuto 77 y lo reemplazó Alex Custodio.

Villacorta protege el baló ante presión de Isaac Zuleta

Aron Sánchez (4)

Hasta el momento no ha demostrado la confianza que debería tener un jugador con recorrido en Primera División. En estas dos fechas su actuación no ha sido la esperada. En el gol de Óscar Cortés, pudo cortar, pero esperó que el colombiano sacara un remate que venció la valla de Sebastián Amasifuen. En vez de increparle a su compañero Jack Carhuallanqui, que no pudo cortar el balón a Gustavo Puerta, quien superó físicamente al volante peruano, debió reconocer que él también pudo haber hecho algo más para evitar el gol.

Nicolás Amasifuen (5)

En el primer tiempo buscó proyectarse por su banda izquierda y ser una opción de ataque para la Blanquirroja. Muestra entrega, pero le falta un poco más de físico para cerrar mejor su zona. Una lesión hizo que fuera cambiado antes de iniciar el segundo tiempo. Tuvo una opción de gol en el primer tiempo cuando el reloj marcaba el minuto 18, pero su remate de cabeza fue muy débil.

Nicolás Amasifuen siempre estuvo atento a la marca

Jack Carhuallanqui (5)

Es el pulmón de Perú en el mediocampo. Quizás le falta más viveza para cortar en el juego, pudo hacer algo más en la jugada del primer gol de Colombia. En muchas ocasiones no solo estaba atento a su trabajo de marcar, sino que pedía el balón en el medio para ser una opción de creación o distribución del balón.

Jack Carhuallanqui fue el pulmón del mediocampo de Perú pese a la derrota ante Colombia

Gonzalo Aguirre (6)

El mediocampista de Nueva Chicago mostró una mejor presentación que en el duelo ante Brasil. Sabe con el balón, no le quema, y también pega cuando es necesario. Por momentos, le jugó en contra el tema físico, pero se le vio más afiatado.

Diether Vásquez (6)

Durante los minutos que estuvo en el campo de juego se mostró incisivo en el ataque, buscando ser el socio de Catriel Cabellos, fue así que llegó el gol de Perú. Todo comenzó al minuto 36 del encuentro, cuando tras un saque largo del arquero Sebastián Amasifuen, el balón complicó a los defensores de Colombia, Catriel Cabellos aprovechó la desconcentración, hizo un sombrero de lujo y asistió a Diether Vásquez, quien remató de buena manera para el 1-0. Estuvo en el campo hasta el minuto 63′. Fue cambiado por Kenji Cabrera.

Diether Vásquez celebra su tanto con la camiseta de Perú

Catriel Cabellos (7)

Asumió el rol de líder, que era lo que le tocaba por ser de Racing de Avellaneda. Muchas veces se sacrificó para cortar el juego en la mitad de la cancha. Fue tanto así que en el minuto 69′ recibió tarjeta amarilla. En el gol de Diether Vásquez no fue egoísta y cedió el balón para que anotara el gol al estar mejor ubicado. Le quedan dos partidos para seguir en ese nivel y tratar de cambiar la historia a favor de la Bicolor.

André Vázquez (4)

No tuvo una actuación sobresaliente, intentó presionar y ayudar en la marca. También buscaba mostrarse participativo buscando el balón, pero le faltó más confianza para rematar al arco.

Bruno Portugal (5)

Se mostró combativo, peleó y presionó la salida del rival, pero no tuvo suerte para encontrarse perfilado y rematar más al arco. Estuvo en el campo de juego hasta el minuto 56′. Fue cambiado por Sebastien Pineau.

Bruno Portugal luchando el balón con Daniel Pedrozo

Cambios:

Kluiverth Aguilar (4)

Ingresó en el entretiempo a la banda derecha ante la lesión de Nicolás Amasifuen, pero hasta el momento no ha mostrado un nivel sobresaliente acorde a alguien que juega en el exterior. Parece que físicamente y mentalmente aún no está al cien por ciento para demostrar por qué el Manchester City Group compró su carta pase. Le quedan dos partidos para cambiar su actitud y demostrar todo el talento que tiene.

Sebastien Pineau (4)

Ingresó en el minuto 56 por Bruno Portugal, sin embargo, no pudo evitar la derrota de Perú. Su presencia no generó un peligro para la defensa de Colombia.

Kenji Cabrera (4)

Ingresó al campo de juego en el minuto 63 por Diether Vásquez, buscó hacer daño, tuvo la pelota, pero fue controlado por la defensa de Colombia.

Sebastián Aranda (4)

Ingresó al campo de juego en el minuto 63 ante la lesión de Gilmar Paredes. Ocho minutos más tarde fue superado por Óscar Cortés, quien le ganó en el juego aéreo, sacándole dos cabezas para encontrar el gol del triunfo. Luego, intentó controlar los ataques y tuvo dos salvadas importantes que evitaron que el marcador se ampliara.

















,